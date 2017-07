Die 20 größten Gaming-YouTuber Deutschlands

Fast so wichtig wie die Spiele selbst sind heutzutage Videos zu Spielen. Seit Jahren kultiviert sich das Format Let's Play und die Akteure gewinnen nicht nur an Ruhm, sondern auch Einfluss.

Nicht umsonst richten sich heute viele Firmen stark auf die sogenannten Influencer aus. Doch wer zählt zu den erfolgreichsten Youtubern? Um diese Frage zu beantworten, zeigen wir euch ab sofort in regelmäßigen Abständen, wer die aktuelle Spitze anführt.

Die vordersten Plätze der großen Youtube-Stars sind heiß umkämpft. Um überhaupt eine Erwähnung in den Top 20 zu finden, benötigen die Youtuber aktuell mehr als sieben Millionen Videoaufrufe in 30 Tagen. Kein Wunder also, dass ihre Reichweite mittlerweile ein beliebtes Werbeinstrument ist.