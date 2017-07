New Nintendo 2DS XL: Erster Videoeindruck vom neuen Handheld

Zwei große Bildschirme, zwei schlichte Designs: Der New Nintendo 2DS XL kommt sowohl in schwarz-türkis als auch in weiß-orange und reiht sich voraussichtlich am 28. Juli als das neue Mitglied der japanischen Handheld-Reihe ein. Wie Nintendo vorab schon zu Protokoll gab, soll es ein Modell für Spiele-Einsteiger werden.

In unserem Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von dem handlichen Leichtgewicht verschaffen:

Der Onlinehändler Amazon bietet den neuen 2DS XL für einen Preis von 156 Euro an. Der Handheld soll so leistungsstark wie sein großer Bruder, der New Nintendo 3DS XL, werden. Zwar verfügt er nicht über das 3D-Feature - ihr werdet alle 3DS-Spiele aber ansonsten uneingeschränkt darauf zocken können.

Wusstet ihr, dass Nintendo schon lange vor dem Game Boy erste Handhelds produziert hat? Super Mario, Donkey Kong und Mickey Mouse waren schon damals mit von der Partie. In unserer Bilderstrecke könnt ihr euch die Ururur-Ahnen des New Nintendo 2DS XL anschauen.