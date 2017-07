Super Smash Bros.: Fan baut Spiel im Retro-Stil nach

Fan-Spiele zu Nintendo-Marken sind in der Vergangenheit eine dünne Gratwanderung gewesen, siehe zum Beispiel die Fan-Neuauflage von Super Metroid 2. Mit Super CLASH Bros versucht es Jeremy Eden trotzdem und präsentiert Super Smash Bros. im Retro-Stil.

(Quelle: Youtube, JForce Games)

Super CLASH Bros erinnert dabei an die NES- und SNES-Zeiten, in denen Super Smash Bros. selbst noch keine Rolle gespielt hat. Aufgrunddessen fällt das Fan-Spiel auch ein wenig anders aus. Die Charaktere sind zum Beispiel komplett aus ihren Vorlagen übernommen, darunter Mario, Luigi, Link oder Sonic.

Das Fan-Spiel hat außerdem ein Auge fürs Detail. Die Gesundheitsanzeigen entsprechen den Spielen des jeweiligen Charakters. Link erhält somit Herzen, während Mega Man über eine gelbe Energieleiste verfügt. Bei den Items gibt es ebenfalls ein Wiedersehen mit Sonics Flammenschild oder den Lieblingswerkzeug der Hammer Bros. aus Super Mario Bros..

Laut einem Bericht der englischsprachigen Webseite Motherboard möchte Jeremy Eden Super CLASH Bros auf der Super Smash Con im August vorstellen.

Und sollte Super CLASH Bros dasselbe Schicksal blühen wie Pokémon Uranium, dann hat Eden schon einen Nachfolger im Hinterkopf: Super Clashup mit Indie-Charakteren.

Warum ist Super Smash Bros. eigentlich so beliebt? Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke zehn Gründe auf, warum der Mix aus Prügelspiel mit bekannten Nintendo-Charakteren so ein Hit ist.