(Quelle: Criand via Imgur)

Obwohl DayZ in den letzten Jahren bei den Fans seit der "Early Access"-Version in Ungnade gefallen ist, gibt es immer noch genügend Fans des Zombie-Spielers. Einer von ihnen hat in mühevoller Kleinstarbeit die Karte Chernarus in Minecraft Block für Block nachgebaut.

(Quelle: Youtube, Criand)

MCZ, so der Name der Minecraft-DayZ-Kombination, ist laut dem Mod-Ersteller Criand seit 2014 in Entwicklung. Mittlerweile habe er über 1.800 Stunden in die Fertigstellung investiert und nahezu sämtliche Details, die die DayZ-Karte ausmachen, umgesetzt.

Über eine interaktive Web-Karte können Interessierte MCZ schon jetzt genauer betrachten. Alternativ existiert der Minecraft-Server "play.mcraftz.com", auf dem ihr die Map erkunden und Zombies töten könnt. Ein Download von Chernarus gibt es allerdings noch nicht. Dieser soll jedoch zu gegebener Zeit noch folgen.

Bleibt nur zu hoffen, dass Bohemia Interactive, die Macher von DayZ, nichts gegen die Modifikation haben. Bei Pokémon und der Mod Pixelmon ist das bekanntlich unschön ausgegangen.

Als Modifikation für Arma 2 hat DayZ einst seinen Anfang genommen und eine Welle von Survival-Spielen losgetreten. Mittlerweile ist der Ruhm des einstigen Vorreiters ein wenig eingestaubt.