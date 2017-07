Speedrunner: Cheat-Vorwurf stellt sich als zu guter Monitor heraus

Mit 1 Minute und 45 Sekunden hat der Speedrunner LoveBotFF vor kurzem einen neuen Weltrekord im Adventure Blameless aufgestellt. Den vorherigen Rekord hat er gleich um zehn Sekunden geschlagen. So weit, so beeindruckend, allerdings war das einigen Nutzern zu schnell, weshalb sie LoveBotFF im Anschluss des Cheatens verdächtigt haben. Schummelprogramme sind jedoch bei dem Lauf nicht im Einsatz gewesen, wie Kotaku berichtet.

(Quelle: Youtube, LoveBot)

Statt auf Cheats zurückzugreifen, besitzt LoveBotFF lediglich einen sehr guten Monitor. Während viele PC-Nutzer noch immer Bildschirme mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz benutzen, setzt in diesem Fall der Speedrunner direkt auf 144 Hz. Dies bedeutet, dass sein Monitor nicht pro Sekunde nur 60 Mal das Bild aktualisiert, sondern gleich 144 Mal.

Die höhere Bildwiederholfrequenz in Abhängigkeit davon, dass Blameless ohne Probleme solch hohe Bildwiederholraten erreicht, sorgt dafür, dass die Ladezeiten im Falle von LoveBotFF deutlich kürzer ausfallen. Zudem verweist der Youtuber und Speedrunner darauf, dass er die Vertikale Synchronisation, sprich die Anpassung der Bildwiederholrate des Spiels an die Bildwiederholfrequenz des Monitors, aktiviert gelassen hat, wie es sonst auch der Fall ist.

In der Speedrunner-Szene gibt es deshalb nun Diskussionen, ob ein besserer Monitor tatsächlich ausschlaggebend sein sollte für einen Speedrun. Möglicherweise, so die Überlegungen, könnte es in Zukunft Regeländerungen geben, dass Speedruns ausschließlich mit 60 Hz eingereicht werden dürfen.

Nur eines ist sicher: Geschmummelt mithilfe von externen Tools hat LoveBotFF nicht. Die Möglichkeiten bei einem Speedrun zu cheaten sind aber durchaus vorhanden.

Die Rekordjagd ist nichts neues in Videospielen. In unserer Bilderstrecken stellen wir euch die beeindruckendsten Errungenschaften vor, die so schnell kein anderes Spiel oder ein anderer Spieler erreicht hat.