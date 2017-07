Video-Analyse: Wie stark ist Glurak wirklich?

Mächtiger Feuerspeier oder nur ein laues Lüftchen? Wir haben Glurak genau unter die Lupe genommen und verraten euch in unserem Video, was das Feuer-Pokémon wirklich drauf hat.

Vor kurzem haben wir eine Reihe gestartet, in der wir die Stärke einzelner Pokémon genau prüfen und analysieren, wie sie in der Turnier-Szene genutzt wurden und werden. Dragoran, Gengar und Simsala mussten sich schon unserem Urteil stellen - zuletzt war Glurak an der Reihe.

Da unsere Texte gut bei euch angekommen sind, wollten wir euch eine Analyse in Videoform nicht vorenthalten. Hier seht ihr, wie stark Glurak wirklich ist - jetzt live und in Farbe! In 16:9! Kommet und staunet!

Was haltet ihr von Glurak - ist der Hitzkopf beständiger Teil eures Teams oder nutzt ihr im Kampf lieber andere Taschenmonster? Gebt uns außerdem auch gerne Rückmeldung zu der Analyse im Videoformat.