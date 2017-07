Es gibt Väter, die ihren Kindern gerne mal eine Freude machen. Was dieser Vater allerdings für seine Tochter gebaut hat, übertrifft wohl alles. Aber schaut es euch am besten selbst an.

Mike Carambat ist ein sogenannter "Mechanical Cosplayer". Das heißt, dass er in seinen Cosplays Kostüm und Mechanik kombiniert, um das Cosplay noch außergewöhnlicher zu gestalten. Für seine Tochter baute er nun einen voll funktionsfähigen D.Va Mech aus Blizzards Spiel Overwatch. In seinem YouTube-Video dokumentierte er seine Arbeit.

Der Mech kann nicht nur fahren, sondern er hat auch drehbare Waffen - wie der originale D.Va Mech - und spielt sogar ihre kultigen Sprüche ab. Nerf this! Wenn ihr die Videos seht, könnt ihr bestimmt nachvollziehen, wie viel Arbeit in diesem Cosplay steckt.

Die Basis des Mechs und der erste Schritt zum Gesamtwerk: Ein fahrbarer Untersatz.

Nach der Basis, einem fahrbaren Untersatz, folgte der Bau aller Einzelteile. Dazu gehört ebenfalls die komplizierte Elektronik. Die Düsen erzeugen sogar Rauch.

Rauch tritt aus den Düsen des Mechs.

Laut Instagram hat Carambat im Januar mit der Herstellung angefangen. Ob er bei seinem geplanten Budget von unter 1000 Dollar, also umgerechnet 850 Euro geblieben ist, ist unklar.

Mit ihrem Mech möchte Tochter Amanda auf der MechCon und DragonCon in den USA auftreten.

D.Va ist wohl eine der beliebtesten Heldinnen aus Overwatch. Hoffen wir mal, dass Amanda auf der Convention nicht auf Q drückt. Wie gefällt euch das Cosplay? Schreibt es uns in die Kommentare!