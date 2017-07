Der große Auftritt: Diese Celebrities tauchen in Videospielen auf

Ging es euch auch schon mal so? Ihr spielt etwas und denkt euch dabei: "Hmmm ... Von irgendwoher kenne ich doch dieses Gesicht. Wer ist das bloß?" In einem solchen Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr tatsächlich eine Figur seht, die einer bekannten Persönlichkeit nachempfunden ist. Oft steht diese Person sogar für das Motion Capturing und die Synchro zur Verfügung!

Mithilfe von aufwendiger Technik lässt sich die Mimik eines Menschen äußerst genau auf einen digitalen Charakter übertragen. Dafür einen erfahrenen Schauspieler heranzuziehen ist also naheliegend. Manchmal geht es aber auch einfach nur um die Person, die in ein Spiel eingebaut wird.

Wir haben mal ein wenig gestöbert und sind auf die folgenden Beispiele gestoßen. Schaut mal in die Bilderstrecke und ratet, wem die jeweilige Figur nachempfunden ist. Wir nehmen hier übrigens Abstand von C-Promis, die sich gerne mal selbst in Spielen vermarkten und ihren Namen auch noch im Titel der Produktion verewigen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf hochkarätige Besetzungen, die allesamt in der einen oder anderen Form in Videospielen auftauchen. Viel Spaß beim Mitraten!

Die Liste von bekannten Schauspielern und anderen Persönlichkeiten in Videospielen ist natürlich noch wesentlich länger. Fallen euch noch welche ein? Lasst die anderen Leser und uns in den Kommentaren wissen, wer noch in diese Bilderstrecke aufgenommen werden sollte!