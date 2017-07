Schönheits-Operation sind in unserer heutigen Gesellschaft nichts Besonderes mehr. Die Umwandlung dieses jungen Mannes zum "Final Fantasy 8"-Protagonisten Squall Leonhart, hat allerdings einen traurigen Hintergrund.

Unglaubliche 40.000 Euro gab der 21-jährige Amirul Rizwan Musa aus Malaysia für Schönheits-Operationen aus, um auszusehen wie Squall Leonhart aus Final Fantasy 8.

Seht ihr eine Ähnlichkeit?

Seine Umwandlung zur Videospielfigur hat allerdings einen traurigen Hintergrund: Eine Windpocken-Erkrankung in seiner Jugend hinterließ starke Narben in seinem Gesicht, unter denen er jahrelang litt.

"Ich war von Anime-Charakteren besessen und schämte mich für mein Aussehen. Also entschied ich mich für den Weg der Schönheits-Operationen, um mein Selbstvertrauen zu steigern", so Musa in einem Interview.

Heute arbeitet er als Model und besitzt eine eigene Kosmetik-Firma. Trotz allem brachte seine Umwandlung nicht nur positive Veränderungen in sein Leben. Nachdem zahlreiche Medien über seine Verwandlung berichteten, traf ihn eine große Welle von Hass-Kommentaren. "Ich habe zahlreiche Anrufe und Nachrichten von der Öffentlichkeit bekommen, deren Ziele es waren, mich zu beleidigen. Noch schlimmer sind die Leute, die es mir ins Gesicht sagen."

Trotzdem: Musa lässt sich nicht unterkriegen und versorgt seine Fans mit zahlreichen Bildern.

Was haltet ihr von Musas Verwandlung zu Squall Leonhart und seht ihr eine Ähnlichkeit? Könnt ihr seine Gründe verstehen? Schreibt es uns in die Kommentare!