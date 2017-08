Was gibt es Schöneres als sich einer Zerstörungsorgie hinzugeben? Häuser, Autos, Berge, Bäume, ALLES. Wenn eure Antwort jetzt ist, dass es kaum etwas Schöneres gibt, dann solltet ihr weiterlesen. Falls nicht, dann trotzdem.

Mit diesen einfachen Worten lässt sich Just Cause 3 eigentlich sehr stimmig zusammenfassen: Was du sehen kannst, kannst du kaputt machen. Kaputt machen macht Spaß. Wenn ihr damit irgendwas anfangen könnt, dann ist Just Cause 3 auf jeden Fall euer Spiel. Sicherlich, es gibt eine Geschichte, es gibt Missionen, es gibt Charaktere. Aber wen interessiert das, wenn ihr eine offene Welt habt, in der ihr wahllos und in rasender Geschwindigkeit - per Seilzug, Flugzeug, Auto - vorankommt und nach und nach einfach jeden größeren Gebäudekomplex zerstört? Niemanden! Also, probiert Just Cause 3 doch einfach mal aus und lasst so richtig die Sau raus. Erschienen ist Just Cause 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Wenn ihr jetzt noch nicht ganz überzeugt seid, dann lest euch doch mal unseren Test zu Just Cause 3 durch. In diesem findet ihr dann alle relevanten Informationen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Doch nun das besondere Schmankerl: Just Cause 3 gibt es diesen Monat komplett kostenlos im PlayStation Store. Richtig gelesen, diesen Vollpreistitel könnt ihr einfach herunterladen, solang ihr ein "PlayStation Plus"-Abonnement habt. Freilich hat das einen leicht bitteren Beigeschmack, wurde der Preis für PlayStation Plus doch gerade erst erhöht. Animiert euch ein Spiel wie Just Cause 3, den höheren Preis dennoch zu zahlen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Just Cause 3 macht schon ziemlich viel Bock. Das ist jedoch leider nicht bei jedem "Opern World"-Spiel der Fall. Einige Welten sind einfach nur leer, in anderen geht jede Spannung der Geschichte flöten. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch ein paar unschöne Beispiele.