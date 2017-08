(Bildquelle: calikingz01 via xenoversemods)

Ob Tekken mit Hühnern oder Pokémon in der Welt von Ark - Survival Evolved: Der Kreativität von Modifikationen sind kaum Grenzen gesetzt. So ermöglichen sie es zum Bespiel dem Frosch Kermit, dass er kurzerhand Son-Goku oder Vegeta windelweich schlägt. Glaubt ihr nicht? Hier ist der Beweis:

(Quelle: Youtube, Dante's Gaming)

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Dank einer Modifikation für Dragon Ball - Xenoverse 2 kann der Muppets-Protagonist der gesamten Welt zeigen, dass hinter seiner recht freundlichen Art ein waschechter Kämpfer steckt. Selbst Super-Saiyajins haben damit ihre Probleme.

Die Modifikation, die es auch für Dragon Ball - Xenoverse gibt, könnt ihr auf der Webseite xenoversemods herunterladen. Im ersten Serienteil ersetzt er jedoch den Charakterslot von Gotenks, während er in Dragon Ball - Xenoverse 2 seinen ganz eigenen Platz erhält.

Ob sich Dragon Ball - Xenoverse 2 auch abseits von Modifikationen lohnt, erfahrt ihr im Test "Dragon Ball - Xenoverse 2: Schlägerei durch die Zeit als Rollenspiel".

Ob Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan oder Trunks: In Dragon Ball - Xenoverse 2 sind alle mit an Bord und bekommen Probleme mit der Zeitlinie. Unsere Bilderstrecke gewährt euch einen Einblick in das Prügelabenteuer.