Diese deutschen Charaktere in Spielen sind mal NICHT Nazis

Kennt ihr das Gefühl? Ihr seid irgendwo im Ausland unterwegs, werdet gefragt woher ihr kommt und es dauert nicht lange, schon macht jemand "lustige" Scherzchen über die unrühmliche Vergangenheit eurer Heimat. Ist auch total lustig, die ersten 99 Mal ...

Kaum ein Land wird so sehr auf kritische Weise auf seine Vergangenheit reduziert wie Deutschland. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade die Deutschen ausgezeichnet darin sind, aus ihrer Vergangenheit zu lernen. Dennoch wird vor allem in Filmen ein deutscher Charakter schnell als Nazi dargestellt. In Videospielen ist das nicht viel anders, obwohl hier wesentlich sanfter mit deutschen Charakteren umgegangen wird. Sie nehmen zwar oft die Rolle des Bösewichts ein, das ist aber nicht exklusiv für ihre Herkunft.

Im Laufe dieses Jahres steht mit Wolfenstein 2 - The New Colossus ein großartiges Abenteuer ins Haus, in dem es - mal wieder - den bösen, bösen Deutschen ordentlich an den Kragen geht. Aus rechtlichen und nachvollziehbaren Gründen trefft ihr im Spiel zwar nicht namentlich auf Nazis, sondern auf Mitglieder des "Regimes". Die Intention ist aber klar, die Herkunft wird nicht verschleiert. Werft auch gerne mal einen Blick in unsere Vorschau "Wolfenstein 2 - The New Colossus: Jetzt mit mehr Alien-Power"

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792372621

Aber irgendwann ist auch mal gut mit den Stereotypen. Dass es auch anders geht, zeigen die folgenden Charaktere aus Videospielen, die zwar deutscher Herkunft, jedoch nicht Nazis sind. Bitte mehr davon!

Ihr seht, gerade im Bereich der Wissenschaft und mit Attributen wie Disziplin und Edelmut versehen können deutsche Charaktere auch dargestellt werden. Das sehen wir natürlich gerne. Gibt es noch weitere Landsleute aus Videospielen, die euch dahingehend einfallen? Lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare!