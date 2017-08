Cosplay extrem: Wenn Menschen vor nichts zurückschrecken, um wie ihre Helden auszusehen

Ihr habt euch sicherlich schon einmal ausgemalt, wie es wohl wäre, ein Held in einem Videospiel oder ein Charakter in einem Anime zu sein. Vielleicht konnte der eine oder die andere von euch sogar mit einem selbstgebastelten Cosplay bereits in die Rolle der jeweiligen Lieblingsfiguren schlüpfen.

Manche Menschen treiben es aber auf die Spitze und sind so versessen darauf, wie jemand anderes auszusehen, dass sie alles, wirklich alles tun, um ihr Ziel zu erreichen. Sie investieren massig Geld, viel Lebenszeit und schrecken auch nicht vor schmerzhaften Schönheitsoperationen zurück. In unserer Bilderstrecke findet ihr extreme Cosplays von Personen, die um jeden Preis wie eine fiktive Figur aussehen wollen.

Was haltet ihr davon - könnt ihr diesen extremen Cosplays etwas abgewinnen oder findet ihr das Ganze viel zu übertrieben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!