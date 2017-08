(Bildquelle: PC Gamer)

Wer die Dating-App Tinder nutzt, der ist wohl in der Regel auf der Suche nach einem kurzen Intermezzo oder möglicherweise der wahren Liebe. Was dort weniger im Fokus steht, ist die Entdeckung einer neuen Gilde in World of Warcraft. Diese Marktlücke nutzt der Spieler Arianord, der im echten Leben Adam heißt, aus und sucht mit einem aktiven Tinderprofil neue Rekruten für seine Allianz-Gilde Aphelion.

Aphelion hat wie viele andere Gilden in World of Warcraft - Legion mit Spielerschwund zu kämpfen. Dank Dungeontools, einfachen Servertransfers oder vielen anderen Spielen ist es mittlerweile sehr schwer geworden, neue Mitspieler zu finden. Aus diesem Grund, so berichtet Adam im Interview mit PC Gamer, wollte die Gilde Aphelion erst eine Werbetafel mieten. Adam und seiner Freundin ist jedoch eine kostengünstigere Variante eingefallen: Tinder.

Fortan können Tinder-Nutzer in der Region rund um San Francisco das Profil von Adam, 24, finden. "Magst du lange Spaziergänge an der Verheerten Küste, friedvolle Nächte in Suramar und verbringst die Wochenenden knietief in den Leichen deiner bezwungenen Feinde? Dann ist Aphelion genau richtig für dich!", so der dazugehörige Beschreibungstext. Ein Angebot, welches sicherlich kaum ablehnbar ist.

Laut Adam haben sich mittlerweile schon mehrere Tinder-Mitglieder bei ihm gemeldet. Allerdings war darunter noch kein neues, vielversprechendes Gildenmitglied, da die meisten Spieler in Nord-Kalifornieren offenbar lieber auf Seiten der Horde spielen. Dennoch versuchen Adam und seine Freundin weiterhin neue Leute via Tinder zu finden, welche an spannenden "World of Warcraft"-Sitzungen interessiert sind, die länger als eine Nacht lang halten.

Solltet ihr eine neue Gilde auf einem US-Amerikanischen Server suchen, dann könnt ihr euch natürlich auch im Spiel bei Aphelion melden. Zusammen macht das aktuelle Addon World of Warcraft - Legion gleich viel mehr Spaß.