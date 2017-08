(Quelle: Bill Freiberger via Twitter)

Als Spiel ist Sonic Boom - Lyrics Aufstieg für die Wii U durchgefallen, aber als Cartoon-Serie in den USA sind Sonic und seine Freunde weiterhin bei Kindern beliebt. Eine bestimmte Szene sticht dabei nun besonders heraus, da sie selbst für Erwachsene sehr unerwartet kommt.

In der Folge "Eggman’s Anti Gravity Ray" spielt die Truppe rund um Sonic Fußball und Amy muss einen Elfmeter ausführen. Die Igeldame spricht sich dabei selbst etwas Mut zu und will allen beweisen, dass weibliche Sportler genauso gut sein können, wie ihre männlichen Pendants. Knuckles bekommt das mit und liefert eine überraschende Antwort:

(Quelle: Youtube, Angel G. Suarez)

"Weißt du Amy, jedes Mal, wenn jemand auf das Durchbrechen der Geschlechterrollen aufmerksam macht, untegräbt es lediglich das Konzept der Gleichstellung der Geschlechter, indem es bedeutet, dass dies lediglich eine Ausnahme ist und nicht der Status quo."

Ein Kommentar, der selbst Sonic, Tails und Amy verblüfft und zugleich verwirrt zurücklässt. "Was?", so Knuckles weiter, "Nur weil ich ein Schwachkopf bin, heißt das nicht, dass ich kein Feminist bin!" Sätze, die bei einer Sonic-Serie gewiss unerwartet sind.

Verantwortlich für den Dialog ist Marie Beardmore und erhält dafür Applaus von Alan Denton, der sich ebenfalls als Autor für die Serie verantwortlich zeichnet.

The worst part about writing for kids is that my friends rarely see my work. The best part is we get to do stuff like this. #SonicBoom pic.twitter.com/lkWwaR6WgI