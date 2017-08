Wer 16 ist, der lernt möglicherweise gerade seine erste feste Freundin kennen, geht noch zur Schule und versucht regelmäßig Zeit mit den Freunden zu verbringen. Nelson Sexton hat in dem Alter etwas anderes vollbracht: Er hat mit Unturned vor vier Jahren eines der beliebtesten Steam-Spiele erschaffen. In einem Interview mit PC Gamer gibt der aktuell 20-Jährige einen Einblick in seinen Werdegang.

Bei Unturned handelt es sich um ein Zombie-Survival-Spiel, welches vom einstigen Genre-Platzhirsch DayZ inspiriert ist. Doch schon auf dem ersten Blick sind die Unterschiede zwischen beiden Produktionen deutlich sichtbar: Unturned ist bunter, blockiger und setzt von Anfang auf ein "Free 2 Play"-Modell. Außerdem ist Unturned mittlerweile nicht mehr im "Early Access"-Programm von Steam vertreten, während DayZ dort noch immer feststeckt.

Unturned ist außerdem kein Produkt eines mittelgroßen Entwicklerstudios, sondern das Werk von Nelson Sexton, einem jungen US-Amerikaner. Als er Unturned als Hobby-Projekt anfängt zu entwickeln, ist er gerade einmal 16 und besucht noch die Schule. Vier Jahre später ist Unturned einer der Top-Hits auf Steam, welcher täglich von mehreren zehntausend Spielern gespielt wird.

Mit dem Erfolg hat Sexton zu keiner Zeit gerechnet, weil er eigentlich keinen Cent in Sachen Marketing investiert hat. Stattdessen hat er ein wenig Glück gehabt und war zur richtigen Zeit mit dem richtigen Spiel am richtigen Ort. Dank zahlreichen Youtubern, die sein Spiel frühzeitig entdeckt haben, ist Unturned nach und nach durch Mundpropaganda immer weiter gewachsen, während Sexton sein Privatleben und die Spielentwicklung unter einen Hut bekommen musste.

Täglich gehen mehrere tausend Spieler auf Zombie-Jagd in Unturned. Oder sie angeln.

Heute ist Sexton 20 Jahre alt und will demnächst mit seiner Freundin nach Toronto ziehen, damit sie dort studieren kann. Finanziell ist es für den jungen Mann stemmbar: Das Gold-Upgrade für Unturned habe er einst nur eingeführt, damit er sich selbst neue Spiele leisten kann. Jetzt finanziert er damit demnächst seine eigene Wohnung.

Mit der Modifikation Day Z für den Militärshooter Arma 2 hat alles angefangen: Das nackte Überleben gegen Zombies in einer frei begehbaren Welt hat als Spielprinzip tausende von Spielern begeistert.