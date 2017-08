Der Youtuber Shesez hat wieder zugeschlagen und ein neues „Boundary Break“-Video auf seinem Kanal veröffentlicht. Diesmal nimmt er euch mit hinter die Kulissen von Mario Kart 8 – und liefert überraschende Erkenntnisse.

Nicht unähnlich des Mediums Film, wird auch in Videospielen viel mit Kulissen gearbeitet – das weiß jeder, der schon einmal absichtlich oder unabsichtlich die vorgegebenen Pfade eines Spiels verlassen und die unfertig wirkenden Welten von Außerhalb erkundet hat. Der Youtuber Shesez hat genau das zu seiner Berufung gemacht und nun einmal mehr ein Video veröffentlicht, in dem er euch mit hinter die Kulissen eines Spiels nimmt. Der heutige Patient: Mario Kart 8.

Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, machte der Youtuber in den vergangenen Tagen bereits vor Veröffentlichung des eigentlichen Videos mit einigen Bildern auf sich aufmerksam. Hier zeigte er etwa die F-Zero-Strecke Mute City, welche die eine oder andere Augenbraue anheben dürfte.

Mute City. The entire track is within the red circle. The rest is all back drop scenary pic.twitter.com/TalkHMDSKI