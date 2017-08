(Bildquelle: Michael Prindiville via Twitter)

Ein E-Sport-Turnier, welches im Fernsehen übertragen wird: Für den Spieler Josh "JumpOnStuff" Russo ist es ein kleiner Traum, als NBC an diesem Wochenende ein "2 vs 2"-Turnier in Rocket League veranstaltet. Die Enttäuschung folgt jedoch direkt zu Turnierbeginn. Sein Teamkollege, so berichtet Kotaku, schafft es nicht anzureisen und musste absagen. Zum Glück gibt es eine Person, auf die sich Russo immer verlassen kann: Papa Russo.

Damit der eigene Clan "Actually Toxic" doch noch am Turnier teilnehmen kann, bittet Josh Russo kurzerhand seinen eigenen Vater darum, die Position seines Teamkollegen einzunehmen. Der willigt ein, obwohl er von Videospielen und Rocket League nur wenig Ahnung hat.

Während die Kontrahenten von G2-A direkt loslegen und ihre Fähigkeiten in Rocket League unter Beweis stellen, muss Russo seinem Vater erst einmal die grundlegende Steuerung erklären. Papa Russo lernt jedoch schnell dazu und schafft es sogar tatsächlich ein Tor zu erzielen, wenn auch auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise:

Für den Sieg hat das jedoch nicht gereicht. Nichtsdestotrotz sei die Geschichte für "Dad Russo" eines der schönsten Vater-Sohn-Erlebnisse gewesen, die er jemals hatte. Das Turnier konnte der Clan Actually Toxic zwar nicht gewinnen, aber den Twitch-Chat und die sozialen Netzwerke haben Papa und Sohn Russo auf jeden Fall von sich überzeugen können. Ganz ähnlich wie einst eine Mutter bei einem Overwatch-Turnier.

E-Sport wird immer beliebter und erfolgreicher. In unserer Bilderstrecken stellen wir euch deshalb die bekanntesten E-Sport-Vertreter vor, die aktuell regelmäßig im Mittelpunkt stehen.

