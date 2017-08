The Witcher 3 - Wild Hunt war gestern, jetzt ist die Zeit für Geralt's Pro Skater gekommen. Die Modifikation "Geralt of Rivia's Pro Witcher 3" erlaubt es dem Hexer in rasanter Geschwindigkeit die Spielwelt zu erkunden und nebenbei ein paar beeindruckende Sprünge hinzulegen. Ein Video der Kollegen von PC Gamer, natürlich untermalt mit dem Song Superman von Goldfinger, zeigt die Modifikation im Einsatz:

Dank der Mod kann Geralt über die Straßen Novigrads im wahrsten Sinne des Wortes sliden und sogar mit erhöhter Geschwindigkeit im Wasser schwimmen. Dabei geht das Ganze so schnell von statten, dass teilweise die Spielwelt die Texturen gar nicht so schnell laden kann, wie der Spieler von A nach B reist.

Dieses Video zu Witcher 3 schon gesehen?

Natürlich handelt es sich dabei nur um eine Spaßmod für all diejenigen, die einfach mal die Sau in The Witcher 3 - Wild Hunt rauslassen wollen. Den Download gibt es auf der Webseite Nexusmods.

Alternativ verwandelt ihr mithilfe von Mods The Witcher 3 - Wild Hunt in einen waschechten Überlebenskampf oder sorgt für eine insgesamt hübschere Grafik.

In The Witcher 3 - Wild Hunt könnt ihr mitsamt Erweiterungen hunderte von Spielstunden investieren. Wer danach noch ein wenig Abwechslung benötigt, kann zumindest am PC auf vielfältige Mod-Sammlungen in ganz verschiedenen Spielen zurückgreifen