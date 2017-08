(Bildquelle: Make-A-Wish Philadelphia, N Delaware & Susquehanna Valley via Facebook)

Ob Thanksgiving oder das kontroverse "Circle of Life"-Programm: In den letzten Wochen und Monaten stand Gamespot öfters in der Kritik. Die Einzelhandelskette kann aber auch anders, wie eine Zusammenarbeit mit der Make-A-Wish-Foundation zeigt. Dem 13-jährigen Bobby haben die beiden Unternehmen ein ganz besonderes Einkaufserlebnis ermöglicht.

(Bildquelle: Make-A-Wish Philadelphia, N Delaware & Susquehanna Valley via Facebook)

Die Make-A-Wish-Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die schwerkranken Kindern ihre sehnlichsten Wünsche erfüllen, solange diese nicht der Gesundheit des Kindes schaden. Der 13-jährige Bobby aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania hat sich eine ausführliche Shopping-Tour gewünscht, bei der er sich richtig austoben darf.

In Zusammenarbeit mit dem "King of Prussia"-Einkaufszentrum und Best Buy, GameStop, Build-A-Bear Workshop, LEGO Store und Uncanny Comics & More konnte die Organisation den Wunsch des Jungen erfüllen. Ein neuer Fernseher, eine Nintendo Switch mit zahlreichen Spielen und sogar ein großer Lego-Bausatz darf Bobby fortan sein Eigen nennen.

Grundlage für diesen Wunsch ist die Aktion "gamestopwishes", bei der die Videospielkette schon seit über 10 Jahren Spenden sammelt, um der Make-A-Wish-Foundation unter die Arme zu greifen. Bislang sind über sechs Millionen US-Dollar zusammenkommen. Geld, welches am Ende Kindern wie Bobby zu Gute kommt.

Gamestop und das Treten in Fettnäpfchen: Das Unternehmen musste in den letzten Jahren oft viel Kritik über sich ergehen lassen. Die fragwürdigsten Aktionen von Gamestop zeigen wir euch in der Bilderstrecke.