Die richtige PC-Kühlung: Damit habt ihr immer die meisten FPS

Während Kühlkörper vor vielen Jahren noch ein Luxusprodukt waren, gehören sie heute zu den wichtigsten Bauteilen, denn Prozessoren und auch Grafikkarten „verbrauchen“ Strom und erzeugen dadurch Wärme. Diese Wärme muss möglichst schnell und effizient abgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. Aber das ist nicht der einzige Grund, denn euer** PC wird mit der korrekten Kühlung auch schneller**. Wie das geht und was ihr dafür braucht, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Welche Komponenten muss man unbedingt kühlen?

Zuerst solltet ihr wissen, welche Komponenten ihr unbedingt kühlen müsst. Denn einige sind wichtiger und einige sind weniger wichtig. So gehört der Prozessor aber auch die Grafikkarte zu den Komponenten, die am meisten Strom nutzen und dadurch die höchsten Temperaturen erreichen können. Diese Komponenten sollten nicht nur eine kräftige Kühlung erhalten, sondern, wenn möglich, auch in einen intelligenten Luftstrom integriert werden. Doch warum ist es so wichtig? Zum einen bedeutet eine hohe Temperatur auch mehr „Abnutzung“ der elektronischen und sehr empfindlichen Bauteile. Gut vergleichbar ist dies mit Autoreifen, denn je schneller ihr mit dem Auto fahrt, desto schneller können sich auch diese Reifen abnutzen. Ähnlich ergeht es den elektronischen Bauteilen auf Dauer.

Hinzu kommt, dass moderne Prozessoren aber auch Grafikkarten mittlerweile ein intelligentes Taktverhalten aufweisen. Ist die Temperatur gering, kann die CPU oder die GPU einen Turbo ausfahren, der einen höheren Takt, mehr Geschwindigkeit und dadurch mehr Frames bedeutet. Sind eure Bauteile also gut gekühlt, habt ihr automatisch mehr Leistung.

Welche Komponenten kann man kühlen?

Neben diesen wichtigen Bauteilen ist noch Hardware im PC verbaut, die ihr nicht kühlen müsst, aber bei der es auch nicht schaden kann. Dazu gehören Festplatten, der Arbeitsspeicher und das Mainboard. Während einzelne Bereiche des Boards (beispielsweise die Spannungswandler) vor allem bei schnelleren CPUs und beim Übertakten immer eine Kühlung aufweisen sollte, benötigen andere Bereiche keine Kühlung. Hier ist es lediglich wichtig, dass ein ausreichender Luftstrom im Gehäuse vorliegt. Auch der Arbeitsspeicher muss nicht unbedingt gekühlt werden, solange er nicht zu schnell taktet. Langsamerer RAM kann Kühlkörper haben, muss aber nicht. Dafür sollte RAM mit mehr als 3000 MHz oder beim Übertakten immer einen so genannten Heatspreader aufweisen.

Luft oder Wasser?

Eine Frage, die wir oft lesen ist, ob ihr mit einer Wasserkühlung oder einem Luftkühler kühlen solltet. Dazu können wir sagen, dass es bei größeren Gehäusen fast egal ist. Ein großer Tower-Kühler kühlt ebenso gut und manchmal sogar besser als eine geschlossene und kompakte Wasserkühlung. Anders sieht es aus, wenn ihr ein kleines Gehäuse im mATX oder ITX Format besitzt. Hier empfehlen wir eine AiO-Wasserkühlung, da diese die warme Luft des Prozessors direkt aus dem Gehäuse herausleiten kann. Das hat den Vorteil, dass andere Komponenten sich nicht zu stark erwärmen. Der „Airflow“ macht es

Starke und effiziente Kühler und Lüfter reichen aber noch lange nicht aus, um euren PC auch anständig zu belüften, denn der Luftstrom, der oft erwähnte „Airflow“ ist entscheidend. Dabei solltet ihr besonders darauf aufpassen, was euer Gehäuse möglich macht. Einige Gehäuse lassen sich nur von unten nach oben belüften, andere von vorn nach hinten.

Kann euer Gehäuse im Boden bis zu zwei Lüfter aufnehmen, dann empfiehlt sich ein Airflow von unten nach oben, um möglichst frische Luft in das Gehäuse zu transportieren. Weitere Lüfter auf der Oberseite und auf der Rückseite sorgen dafür, dass die erwärmte Luft nach außen transportiert wird. Auch eine Belüftung von vorn nach hinten/oben ist ein möglichst guter Airflow.

Wichtig: bedenkt, dass warme Luft stets nach oben steigt, kühle Luft hingegen am Boden ist. Dieses Wissen könnt ihr euch zu Nutze machen. Ähnlich sieht es bei Radiatoren aus, die sich bei den meisten Gehäusen im oberen Bereich besonders wohl fühlen. Viele Anwender machen den Fehler, dass sie den Radiator in die Front einbauen und die warme Luft nach Außen transportieren lassen, während die Lüfter im oberen Bereich in das Gehäuse hineinpusten. Aufgrund der Thermik drückt ihr somit allerdings nur warme Luft nach unten, was das gesamte System aufheizen kann. Anders sieht es aus, wenn ihr wiederum im Gehäuseboden Lüfter platzieren könnt.

Wir haben den Test bei einem Phanteks Enthoo Evolv mit einem AMD FX 8350 sowie eine GTX 1080 Ti mit einem Custom Kühler gemacht:

Radiator oben, Lüfter vorn rein pustend, Lüfter oben und hinten heraus:

CPU: 67 Grad Celsius, GPU 52°C

Radiator vorn heraus pustent, Lüfter oben und hinten rein:

CPU: 65°C, GPU 84°C

Diese Werte konnten wir nach einem Stresstest ermitteln. Dabei hatte die Grafikkarte beim zweiten Setting einen wesentlich geringeren Takt als beim ersten.

Fazit:

Die Kühlung von aktuellen Komponenten ist wichtiger als je zuvor. Achtet jedoch nicht nur auf einen starken Kühler, sondern auch auf einen guten und effizienten Airflow innerhalb des Gehäuses.