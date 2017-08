Ein 21 Jahre alter „Call of Duty“-Spieler im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee hat kürzlich auf sich aufmerksam gemacht, weil er ein in seinem Schoß ruhendes Sturmgewehr beim Spielen versehentlich abfeuerte. Seine Nachbarin entging dabei nur knapp schlimmeren Konsequenzen.

Jedes Jahr aufs Neue schickt euch die populäre „Call of Duty“-Reihe in den virtuellen Krieg – einige Egoshooter-Enthusiasten legen dabei aber offenbar auch im echten Leben eine etwas zu hohe Liebe zu Waffen an den Tag.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Wie der US-Sender NewsChannel 5 nach Informationen der örtlichen Polizei berichtet, hat der 21 Jahre alte Jacob Aaron Curtis in der Stadt Murfreesboro im US-Bundesstaat Tennessee kürzlich Call of Duty gespielt, und dabei eine scharfe Waffe auf seinem Schoß gehalten. Keine Pistole wohlgemerkt, sondern ein wascheschtes Sturmgewehr des Typs AR-15.

Es kam, was kommen musste: Die Waffe ging ohne Absicht des Spielers los. Der Schuss ging durch seine Wand rüber ins Apartment seiner Nachbarin – eine älterliche Frau, die glücklicherweise nicht verletzt wurde. Allerdings soll die Kugel auch nur knapp den Hund der Dame verfehlt haben. Wie genau die Waffe losgegangen ist, kann sich auch Curtis nicht erklären, der Spieler hat den Vorfall gegenüber der Polizei als Unfall beschrieben.

Curtis wurde unter dem Vorwurf grob fahrlässiger Gefährdung angeklagt, die Nachbarin ist währenddessen einfach nur froh, dass auch ihrem Haustier nichts geschehen ist. „Das hätte meinen Hund umbringen können. Er ist mein bester Freund“, so die Frau. Welchen Teil von Call of Duty der offenbar waffenvernarrte Nachbar da gespielt hat, wurde nicht spezifiziert.

Das kommende Call of Duty - WW2 erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In unserem Artikel erfahrt ihr, wie sich das Spiel im E3-Ersteindruck geschlagen hat.

So ein Vorfall wäre wohl der absolute Knaller auf Youtube geworden. Wer sonst noch so der absolute Knaller auf Youtube ist, könnt ihr unserer Bilderstrecke entnehmen. Viel Spaß!