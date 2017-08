Bald hat das Warten ein Ende: Nur noch eine Woche, dann dürfen Fans des Originals mit Starcraft - Remastered endlich loslegen. Aber hat sich all die Geduld denn nun auch gelohnt?

Starcraft gehört mit Age of Empires zu den Urgesteinen des Echtzeit-Strategie-Genres. Während letztere Franchise mit Age of Empires 2 HD vor ein paar Jahren eine wunderschöne Neuauflage erhielt, mussten Sci-Fi-Fans lange auf die Rückkehr des einstigen Königs des E-Sports warten. Nun aber ist es endlich so weit: In weniger als einer Woche erscheint Starcraft - Remastered. Wir haben uns die HD-Version im Detail angeschaut und berichten euch, was sich in den letzten 18 Jahren alles getan hat.

Gleich vorweg: Starcraft - Remastered ist im Grunde ein reines grafisches Update. An den Gameplay-Elementen wurde absolut nichts verändert, was in diesem Fall allerdings auch an eine Majestätsbeleidigung grenzen würde. Die einzige spielerische Neuerung ist durch die neue Ausrichtung des Bildschirms hinzugekommen - dank 16:9 statt 4:3 habt ihr nun eine etwas weitere Sicht auf das intergalaktische Schlachtfeld.

Braun, braun, braun sind alle Zerg-Farben - bis jetzt!

Grafisch gesehen präsentiert sich Starcraft - Remastered von seiner besten Seite, die weiten Landschaften der Planeten werden deutlich schärfer und detailgetreuer dargestellt als im Original.

Hier zeigt sich die Veränderung klar: Links die HD-Version, rechts das Original:

Bei den jeweiligen Rassen schwankt die Veränderung je nach Auswahl: Während die Terraner in Full HD nicht großartig anders aussehen als im Original, zeigt sich die Überarbeitung besonders bei den Zerg. Statt eine undurchsichtige Matschepampe vorzufinden, heben sich die verschiedenen Rot-, Braun- und Grüntöne klar voneinander ab.

Mit Sarah Kerrigan gegen den Rest des Universums

Außerdem enthalten im Spiel ist die klassische Starcraft- und Starcraft: "Brood War"-Kampagne. Darin wird die Geschichte von Sarah Kerrigan erzählt, die einen großen Einfluss auf die Geschehnisse in Starcraft 2 und die Erweiterungen hat.

Insgesamt gehört die Story rund um Starcraft zusammen mit dem ersten Fallout zu einer der beliebtesten weil am besten erzählten Sagen im klassischen Videospiel-Universum. Wer diese also noch nicht kennen sollte, bekommt mit Starcraft - Remastered die perfekte Gelegenheit, sie einmal selbst zu erleben.

So weit, so gut. Stellt sich nur noch die Frage: Muss man im Jahr 2017 noch ein Remaster von einem vor fast 19 Jahren erschienen Werk spielen? In Zeiten in denen 4K-Grafik anrollt und Gesichter von Charakteren realistischer aussehen denn je, die Welten offener werden als je zuvor?

Die Antwort: Ja, man sollte.

Denn Starcraft ist nicht nur ein Spiel, das in vielerlei Hinsicht den E-Sport als Massenphänomen etablierte, es ist ein wichtiges Stück Videospielgeschichte. Genauso wie jeder Literaturstudent Goethes Faust gelesen haben sollte, sollte jeder, der etwas auf sein Wissen im Videospielbereich hält, einmal Starcraft - Brood War angespielt haben.

Das schnelle, unbeugsame Spielgeschehen, die packende Geschichte, die tiefe Komplexität, die auch noch im Jahr 2017 Koreaner dazu verleitet, Brood War in einem Turniersystem zu spielen: all das macht aus diesem Spiel ein Werk für die Ewigkeit. Es lohnt sich - spätestens mit der Veröffentlichung von Starcraft - Remastered.