Was zeichnet ein westliches Rollenspiel im Vergleich zu seinen japanischen Verwandten aus? Oft sind die Geschichten düsterer, die Figuren realitätsnäher dargestellt. Das Szenario basiert meist auf Gegebenheiten, wie sie im europäischen Mittelalter hätten sein können. Mit Ausnahme allerlei fantasievoller Gegner, Ghule, Drachen und Kobolde. Oder aber es geht ins Weltall, inspiriert durch die im Westen bekannten Filmvorlagen.

Während ihr heute mit Geralt in The Witcher 3 - Wild Hunt umwerfend schöne Ländereien auf der Suche nach Abenteuern durchqueren könnt, bestanden die ersten Rollenspiele aus dem Westen oft nur aus ein paar linkisch wirkenden Vektoren, einem sparsamen Menü und knappen Texten.

Einen weiten Weg haben sie seit ihren kargen Anfängen zurückgelegt. Ein Weg, den viele von euch vielleicht gar nicht von Anfang an mitverfolgen konnten, weil ihr schlicht und ergreifend zu jung seid. Gut, dass ihr uns habt! Im folgenden Video beleuchten wir den Werdegang, die Entwicklung und den Status quo der westlichen Rollenspiele.

Und, überrascht? Einige der ganz großen Namen waren von Anfang an dabei und sind euch sicher auch heute noch ein Begriff. Viele der großen Produktionen unserer Zeit wurzeln in recht spartanisch gestalteten Abenteuern. Hat euch der kleine Ausflug in die Vergangenheit gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!