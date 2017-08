Quelle: wisn.com

Immer wieder werden umfangreiche Videospielsammlungen enthusiastischer Gamer bei Ebay und Co. versteigert – und auch der jüngste Fall sorgt für Aufsehen. Wie der Sender WISN Channel 12 in einem Videobeitrag berichtet, hat der 30-jährige Charles Amble aus dem US-Bundesstaat Milwaukee kürzlich erfolgreich seine gesamte Nintendo-Sammlung verkauft.

„Wisst ihr, das ist super schade. In den vergangenen zehn Jahren war das ein wichtiger Teil meines Lebens“, so Amble, der in besagtem Zeitraum einen beeindruckenden Schatz aus 750 NES-, SNES- und N64-Spielen anzuhäufen vermochte. „Ein Großteil meiner Sammlung stammt von Garagenverkäufen und Auktionen und sowas. Ich habe alle diese Spiele für so einen, fünf oder zehn Dollar pro Stück erworben.“

Und sie nun wieder für eine Menge Geld an den Mann gebracht: Zwar wollte er ursprünglich 30.000 Dollar auf Ebay haben, tütete letztendlich aber einen Deal mit einem Käufer aus Ohio ein, der ihm immerhin fast 20.000 Dollar für die Sammlung überreichte. Seine Frau habe sein Hobby stets unterstützt, so Amble – erst recht allerdings, als er sich dann schließlich von den Spielen trennte. „Als sie die Geldsumme sah, die ich verlangte, hatte sie damit überhaupt kein Problem“, so der ehemalige Sammler lachend.

Ein Stück hat er dabei übrigens behalten: Ein großes „Super Mario Bros.“-Schild soll ihn künftig an seine alte Leidenschaft erinnern. „Ich weiß nicht, ich mag einfach, wie es aussieht. Ich war einfach immer ein großer Fan von Super Mario Brothers“, erklärt Amble. Von dem neu gewonnenen Reichtum hofft der, Reisen mit seiner Frau unternehmen zu können und vielleicht sogar ein Boot zu kaufen.

In unserer Bildergalerie präsentieren wir euch „NES-Spiele für die Ewigkeit“. Allein das Nintendo Entertainment System, das hierzulande im Jahr 1986 erschien, umfasst eine große Spielebibliothek mit zahlreichen Klassikern, die auch heute noch geschätzt werden.