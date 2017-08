Aufgepasst, Veteranen! All denjenigen, die es nach Beenden der Hauptgeschichte von Xcom 2 nach neuen Abenteuern dürstet, steht nun eine noch größere Reise bevor.

Glaubt man den Entwicklern, umfasst die Erweiterung War of the Chosen genügend Inhalte, um daraus ähnlich wie Xcom 2 selbst ein eigenständiges neues Spiel zu machen. Das klingt auf alle Fälle vielversprechend.

Neue Soldaten-Klassen, eine neue Bedrohung, neue Feinde und sogar komplett neue Mechaniken umreißen nur grob, was euch mit Xcom 2 - War of the Chosen erwartet. Für Neueinsteiger mag das sogar zu viel sein. Warum das so ist, wollen wir uns mal genauer anschauen.

Frische Helden braucht der Widerstand

Habt ihr zuvor schon die Kampagne von Xcom 2 beendet und habt nun Lust auf mehr, dann ist War of the Chosen wie für euch gemacht. Denn eigentlich erweitert es die bestehende Kampagne und übernimmt daher große Teile davon. Aktiviert ihr die Tutorials spielen sich die ersten Stunden sogar nahezu identisch.

Im Kampf gegen die Auserwählten kommen diese Helden gerade recht.

Ihr befreit den Commander, lernt eure fliegende Operationszentrale Avenger kennen und beginnt diese auszubauen. Wie auch im Original reist ihr zu diversen Schauplätzen auf der Erde, bergt dort Vorräte, rekrutiert Ingenieure, Wissenschaftler und Soldaten und erforscht neue Technik. Bis hierhin kennt ihr alles schon, habt ihr Xcom 2 schon gespielt. Doch spätestens, wenn die titelgebenden Auserwählten erstmals auftauchen, wird schnell klar, dass es viel Neues zu lernen gibt.

Da wären zum Beispiel die drei Fraktionen, die euch bei der Bekämpfung der neuen Bedrohung helfen. Die Schnitter konzentrieren sich vorrangig auf getarnte Angriffe und Abschüsse mithilfe ihres Scharfschützengewehrs. Scharmützler hingegen sind perfekt für grobe Arbeiten. Sie können gleich mehrmals pro Zug ihr Sturmgewehr nutzen und sich dank ihres Kletterhakens über weite Distanzen schnell auf Gebäude oder aus der Schusslinie ziehen. Zu guter Letzt gibt es da noch die Templer. Ausgestattet mit verheerenden Psi-Kräften kontrollieren sie Gegner und beschwören Druckwellen der Zerstörung herauf.

Enorme Spieltiefe und neue Gefahren

Jede dieser neuen Klassen erweitert eure taktischen Entscheidungen um willkommene Optionen, die den bewährten Spielmechaniken eine wunderbare Frischekur verpassen. Die neuen Möglichkeiten im Kampf werdet ihr auch bitter benötigen. Denn so wie ihr nun Unterstützung aus den drei neuen Fraktionen erhaltet, stehen euch auch neue Bedrohungen gegenüber.

Sie mögen unscheinbar wirken, doch bereichern sie das Spiel ungemein: Die Verlorenen

Die drei Auserwählten bilden das Gegenstück zu Scharmützler, Schnitter und Templer, wobei sie jeweils über ganz eigene Fähigkeiten, Stärken und Schwächen verfügen. So kann der erste, dem ihr begegnet sich beispielsweise immer wieder tarnen und über weite Strecken hinweg verdeckt angreifen. Dafür ist er anfällig für Attacken von oben und erhält mehr Schaden, wenn ihr ihn mit eurem Schnitter unter Beschuss nehmt.

Das alles erweitert die ohnehin schon äußerst unterhaltsamen Gefechte von Xcom 2 um ein Vielfaches und trotzdem ist das noch nicht alles. So begegnet ihr in vielen Missionen den Verlorenen. Diese zombieartigen Wesen treten in riesigen Scharen auf und neigen dazu, euch einfach zu überrennen. Was sie im Kampf allerdings besonders macht, ist die Tatsache, dass ihr nach jedem erfolgreichen Abschuss eine Bonus-Aktion erhaltet. Auf diese Weise kann jeder eurer Soldaten gleich einen ganzen Haufen der fiesen Beißer in einem Durchlauf erledigen. Darüber hinaus gibt es noch einiges mehr zu entdecken, worauf ihr euch besonders dann freuen könnt, wenn ihr Xcom 2 schon gut kennt.

Einen Einblick in das Szenario des Hauptspiels erhaltet ihr in unserer Bilderstrecke.

Meinung von Michael Krüger