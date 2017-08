Far Cry 5: So helfen euch die "Hired Guns" (Video)

Mit Far Cry 5 läutet Ubisoft schon bald das nächste Kapitel der Shooter-Saga ein. Ganz untypisch für die Reihe erwartet euch diesmal als Szenario keine exotische Umgebung, sondern die "Hinterwelt" des US-Bundesstaates Montana. Für Konfliktstoff ist aber dennoch gesorgt, schließlich wird dort die Bevölkerung im Spiel von einem religiösen Fanatiker und seinen Schergen bedroht.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung, die euch erwartet. An eurer Seite habt ihr mehrere Mitstreiter - Hired Guns genannt - deren ganz spezielle Fähigkeiten sowohl im Kampfgeschehen als auch im Zuge der Aufklärungsarbeit von Nutzen sein können. Drei davon durften wir schon bei Ubisoft selbst ausprobieren. Mehr dazu erfahrt ihr übrigens auch in der Vorschau "Far Cry 5: Gezähmte Wildnis, verrückte Sekten, treue Vierbeiner"

Damit ihr wisst, welche unterschiedlichen Vorgehensweisen auch das Spiel anbietet, haben wir für euch ein kleines Video mit den wichtigsten neuen Spielmechaniken vorbereitet:

Ob es noch weitere Gefährten geben wird, ist noch nicht bekannt. Aber vielleicht habt ihr ja schon aus dem Video euren zukünftigen Favoriten herauskristallisiert. Uns hat es zum Beispiel Boomer angetan. Welche Form der Unterstützung zieht ihr vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!