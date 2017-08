Spektakuläres Monster-Geschnetzel und eine belebte Spielwelt verspricht Capcoms neues Action-Adventure. Was Monster Hunter World bei uns auf der gamescom für einen Eindruck hinterlassen hat, erfahrt ihr hier.

Auf der E3 kündigte Capcom es überraschend an - jetzt liefert der japanische Publisher uns auf der gamescom neues Futter zu Monster Hunter World. Im Vergleich zu den Vorgängern bringt das Spiel einige Veränderungen mit, durch die es zugänglicher wird. Beispielsweise lockt die Welt voll blutrünstiger Bestien mit einer verbesserten Optik.

Ihr bewegt euch diesmal auch in einer großen, frei begehbaren Welt, die ohne Ladebildschirme auskommt. Auch neue Elemente haben ihren Weg in Monster Hunter World gefunden. Es gilt, zerstörbare Objekte, das neue Spur-System und natürliche Verwinkelungen in der Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen - das verleiht der Monster-Jagd das gewisse Extra.

Trotz einiger Neuerungen bleiben viele Aspekte, wie etwa das Kampfsystem, der Reihe treu und das Spiel spricht damit sowohl langjährige Fans als auch Monster-Jäger-Neulinge an.

In unserem Video verraten euch unsere Redakteure Markus, David und Ehrengast und "Monster Hunter"-Fan Christoph ihre Meinung zum actiongeladenen Spielspaß:

Ihr könnt euch voraussichtlich Anfang 2018 auf PC, PlayStation 4 oder Xbox One ins Monster-Abenteuer stürzen. Es wird sowohl eine Single- als auch Multiplayer-Option geben. Welchen Eindruck habt ihr von dem Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare!