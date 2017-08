Die psychologische Horror-Abwärtsspirale rund um verbotene Experimente geht weiter. The Evil Within 2 nimmt euch erneut mit auf einen Trip jenseits eurer dunkelsten Vorstellungskraft.

Outlast 2, Resident Evil 7 - Biohazard und Observer: Für Horror-Fans gibt es dieses Jahr kaum Grund zur Beschwerde. Mit The Evil Within 2 steht schon bald ein weiteres Schwergewicht an, welches Bethesda aktuell auf der gamescom 2017 präsentiert.

Als The Evil Within vor gut drei Jahren erschienen ist, hat es sein Ziel erreicht: Die Ära von Resident Evil neu aufleben lassen, wie wir im Test "The Evil Within: Psychotischer Horror des "Resident Evil"-Erfinders" feststellen konnten. Mit The Evil Within 2 will Entwickler Tango Gameworks auf diesem Grundgerüst aufbauen und noch mehr Horror bieten.

Es ist angerichtet: Der Horror geht weiter

Die Geschichte beginnt drei Jahre nach dem Ende von The Evil Within. Protagonist Sebastian Castellanos ist noch dabei, die Schrecken der STEM-Welt zu verarbeiten oder noch besser zu vergessen, als ihn seine frühere Partnerin Juli Kidman kontaktiert. Die Organisation Mobius hat eine neue künstliche STEM-Welt erschaffen, deren Kern eine ganz bestimmte Person bildet: Sebastians totgeglaubte Tochter Lily. Falls ihr mit dem Begriff STEM noch nicht vertraut seid: Dabei handelt es sich um ein System, dass es mehreren Menschen erlaubt, sich in die Gedankenwelt einer anderen Person einzuklinken - einfach ausgedrückt.

Für Sebastian Grund genug, erneut in die STEM-Welt zurückzukehren, die den Namen Union trägt, um seine Tochter zu retten. Neben den gewohnt engen Umgebungen und Gängen soll The Evil Within 2 dieses Mal zusätzlich weitläufigere Gegenden bieten, die zum Erkunden einladen - sofern da nicht die ekelhaften und scheußlichen Monster wären. Zum Glück verfügt der Protagonist über eine reichhaltige Waffenauswahl: Ob Armbrust, Pistole, Schrotflinte oder zahlreiche Fallen: als Spieler gibt es genügend Möglichkeiten sich zu wehren. Als Alternative steht das Schleichen zur Verfügung.

Neue Zutaten im Schreckensgericht

Ganz neu im Repertoire ist der Kommunikator, mit dem Sebastian in die Außenwelt kommunizieren kann. Zudem dient das Gerät gleichzeitig als Stadtführer. Das ist auch bitter nötig, denn Tochter Lily hat einen kruden Weg durch die Welt genommen, den ihr erst nachvollziehen müsst. Ganz ohne Schockmomente wird das allerdings nicht vonstattengehen.

Etwas verrückt, etwas morbide und abgedreht: Sebastian hat es erneut nicht leicht.

The Evil Within 2 präsentiert sich bislang als die Fortsetzung, die Fans des Vorgängers vermutlich erwarten. Altbekannte Spielmechaniken, die sanft erweitert werden, treffen auf eine neue und morbide Geschichte, die dieses Mal weniger verwirrend erzählt werden soll. Liebhaber von Horror-Spielen sollten sich den 13. Oktober ganz dick im Kalender markieren.

Das Jahr 2017 steht im Zeichen des Horrors und es ist noch nicht zu Ende. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die wichtigsten Gruselspiele des Jahres vor, die entweder schon erschienen sind oder voraussichtlich noch im Laufe des Jahres das Licht der Welt erblicken werden.