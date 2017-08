Um nach der gamescom die Wartzeit auf die angekündigten Spiele zu verkürzen, solltet ihr euch an diesem Wochenende am besten in ein Abenteuer stürzen, das euch für mehrere Stunden auf Trab hält.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

In Rise of the Tomb Raider spielt ihr die junge Ärcheologin Lara Croft, die in ihrer Vergangenheit viel Gewalt ertragen musste und sich dadurch zu einer richtigen Kämpferin entwickelte. Ihr begebt euch auf die Suche nach einem Artefakt, das die Lebenszeit eines Menschens verlängern soll. Selbstverständlich wisst nicht nur ihr von diesem Schatz. Die Geheim-Organisation namens Trinity ist ebenfalls daran interessiert und steht euch im Weg. Euer Leben verteidigt ihr mit Geschick und einer breiten Auswahl an Waffen.

Die Spielwelt lädt ein, gerne einen kleinen Umweg in Kauf zunehmen und sie auf jedes kleinste Detail zu untersuchen, so dass langer Spielspaß garantiert ist.

In unserem Test "Rise of the Tomb Raider - Meinung und Wertung" bekam das Spiel 89 Punkte und das Entwickler-Studio Crystal Dynamics erntete viel Lob für die Wiedergeburt von Lara Croft. Habt ihr Lust auf das Abenteuer? Dann bestellt es direkt hier. Klickt dafür einfach auf den Link. Rise of the Tomb Raider ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 erschienen

Wenn ihr noch ein paar visuelle Eindrücke braucht, dann klickt euch durch unsere dazugehörige Bilderstrecke. In den Bildern wird die atemberaubende Atmosphäre des Spiels und die Liebe zum Detail deutlich.