Als Engel oder Dämonin habt ihr in God's Trigger nur eines im Sinn: die Apokalypse aufhalten. Das freilich geht im Spiel am besten, in dem ihr wild um euch schießt.

Nur ein Blick während der gamescom 2017 am Stand von Techland auf das Spiel God's Trigger reicht aus: Das sieht doch verdammt nach Hotline Miami aus!

Die Kamera klebt an der Decke und schwebt über dem Geschehen. Im "90 Grad"-Winkel fällt alles sofort ins Auge. Das ist auch gut, denn God's Trigger ist schnell, verdammt schnell. Wer schon mal Hotline Miami gespielt hat, weiß, was auf ihn zukommt. Von Raum zu Raum arbeitet ihr euch vor, versucht die Gegner so schnell wie möglich mit Schuss- und Nahkampfwaffen auszuschalten, bevor sie überhaupt reagieren können.

Denn wenn sie loslegen, bleibt Harry und Judy nicht mehr viel Zeit. Ein Schuss, ein Schlag und die beiden sind hinüber. Ja, Harry und Judy. Die Namen klingen erst einmal schnöde und nicht besonders - doch hinter Harry verbirgt sich ein rebellischer Engel und hinter dem Namen Judy eine Sünderin aus der Hölle. Wie die beiden gegensätzlichen Figuren zueinander gefunden haben? Die Welt geht unter, die apokalyptischen Reiter ziehen durch die Ebenen. Harry und Judy wollen genau die aufhalten. Im Gegensatz zum großen Paten ist God's Trigger nämlich ein kooperatives Spiel.

Das hat Vorteile. Während in Hotline Miami nach einem Treffer Schluss ist, könnt ihr euch in God's Trigger gegenseitig wieder auf die Beine helfen. Erst wenn ihr beide auf dem Boden liegt, ist es wirklich aus. Na ja, so viel einfacher wird das Spiel dadurch aber nicht. Zusätzlich bekommt ihr für Abschüsse Erfahrung, die ihr in die Fähigkeiten der beiden übernatürlichen Wesen stecken könnt.

Statt einfach nur herumzuballen oder zu schlagen, setzt ihr Spezialfertigkeiten ein. Ihr seht schon, das Spiel ist nichts für Spieler, die sich schnell frusten lassen. "Trial and Error" ist an der Tagesordnung. Der Wille durch das Level zu kommen, die Gegner zu erwischen, bevor sie euch erwischen, ist wichtig.

God's Trigger versucht dabei das "arcadige" Gefühl von Hotline Miami einzufangen und mit einer Prise Rollenspiel-Funktionen zu würzen. Nach der ersten Sichtung: Auch wenn es abgedroschen klingt, aber wer schon nicht genug von Hotline Miami bekommen hat, wird sich auch in der Welt von God's Trigger wohlfühlen.