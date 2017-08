gamescom 2017: Das sind die coolsten Messestände

Auf der gamescom ist es schon beinahe Tradition, dass sich die großen Publisher in der Präsentation ihrer Spiele regelrecht überschlagen. Da werden Messestände gebaut, die ebenso gut eine Attraktion in einem Vergnügungspark sein könnten!

Auch in diesem Jahr haben sich die kreativen Köpfe bei den Standbauern nicht lumpen lassen und zeigen auf teils aufwändige Art und Weise, wie krass sie die kommenden Spiele schon vorab mit ihren Bauten in Szene setzen.

Der Aufwand wird übrigens auch belohnt, denn der beste Stand wird mit einem der heiß begehrten gamescom awards belohnt. Dieses Jahr ging der Preis an Electronic Arts für die fulminanten Sprungkurve mitsamt Auto (siehe Bild über dieser Meldung). Wer in den anderen Kategorien gewonnen hat, erfahrt ihr hier.

Aber erstmal viel Spaß beim Stöbern und Staunen bei den Bilder der coolsten Messestände der gamescom 2017:

Wart ihr dabei und habt die Stände selbst sehen können? Egal ob so oder so: Sagt uns doch in den Kommentaren, welcher Stand euch am besten gefallen hat und was ihr selbst vielleicht noch gerne gesehen hättet!