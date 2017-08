Schwierigkeitsgrad, knifflige Rätsel, fieses Grinding? Nein, die wahre Herausforderung in Videospielen liegt darin:

Den eigenen Namen wählen? Den des Haustieres? Einfach einen Namen den man mag? Die Auswahl ist so groß, das Problem eigentlich sehr klein. Denn mal ernsthaft: Eigentlich ist es doch total egal, welchen Namen man seinem Charakter gibt. Gut, in einem Multiplayer-Spiel ist das vielleicht was anderes. Aber auch da sollte wahrscheinlich gelten: Einfach den ersten Einfall eingeben. Und wenn das Pummeluff ist, dann isses eben so.