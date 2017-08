(Bildquelle: Maul Cosplay via Facebook)

Ob im Kurzfilm oder im Kalender: Maul Cosplay verkörpert den "The Witcher"-Protagonisten Geralt von Riva nahezu perfekt. Seine größte Schwäche ist jedoch der Umstand, dass er nicht so klingt wie Geralt, aber das lässt sich beheben.

Im Rahmen der gamescom 2017 hat sich Maul Cosplay mit der englischen Stimme von Geralt getroffen, namentlich der Synchronsprecher Doug Cockle. Zusammen haben sie sich für ein kleines, aber durchaus unterhaltsames Video entschieden, welches das Geralt Cosplay definitiv auf die nächste Stufe hebt.

Dieses Video zu Witcher 3 schon gesehen?

Wer diese Stimme selbst noch nicht in einem Videospiel erlebt hat, der sollte sich an The Witcher 3 - Wild Hunt orientieren. Mehr Infos zum Rollenspiel gibt es im Test "The Witcher 3: Wenn das mal kein bombastisches Finale ist!".

Noch mehr spannende "The Witcher"-Cosplays werden euch hingegen in einer separaten News vorgestellt, die für Cosplay-Fans einen Blick wert ist.

Maul Cosplay imitiert Geralt von Riva sehr detailgetreu, ohne dabei sich komplett zu verändern. Manche Fans hingegen entscheiden sich sogar für Schönheitsoperationen, um wie ihr Vorbild auszusehen.