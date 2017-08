Bei der richtigen Haltung des "Nintendo 64"-Controllers scheiden sich die Geister. Auf die Idee, einen GameCube-Controller verkehrt herum zu halten, kommen allerdings die wenigsten. Der folgende Spieler ist mit dieser Methode jedoch sehr erfolgreich.

Der Spieler Nooch ist ein sechzehnjähriger Speedrunner und ein echter Super Smash Bros. Brawl-Profi. Am letzten Wochenende besuchte er die Shine 2017, sein erstes Smash-Turnier. "God-tier Melee"-Spieler Juan Manuel "Hungrybox" DeBiedma beobachtete ihn und machte eine merkwürdige Entdeckung, bezüglich seiner Art, einen Controller zu halten:

Is this guy even real pic.twitter.com/b2AelF53Eb