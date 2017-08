Seit wenigen Tagen ist Madden NFL 18 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und will vor allem mit der neuen Frostbite-Engine glänzen. Eine verbesserte Optik ist zwar festzustellen, allerdings haben die Entwickler auch ein paar altbekannte Fehler mit in die neue Version übernommen:

(Quelle: Youtube, Willfoxylove)

Zugegeben: Unsichtbare Spieler können ja auch vom Vorteil sein. Wenn jedoch der eigene Spieler in die Luft geschleudert wird, könnte das eher schmerzhaft werden.

Bei solch unfairen Aktionen muss dann halt mal der Trainer selbst eingreifen.

Manchmal hilft aber selbst das nicht und Madden NFL 18 entfernt sich ab und an davon, eine "Football-Simulation" zu sein.

Madden has a new glitch. Forget you catch the ball, ask for a Flag pic.twitter.com/gWgLJV1qYL — I'm Back! 💪💪🏼👌🏻 (@TheDeLMan34) 20. August 2017

Natürlich sind diese Fehler in Madden NFL 18 genauso wenig an der Tagesordnung wie vergleichbare Fehler in Fifa oder NHL. Der Madden-Fluch soll hingegen in aller Regelmäßigkeit eintreten, wie unser Blickpunkt "Echt wahr oder echt wahnsinnig? Verschwörungstheorien und Mysterien um Videospiele" offenlegt.

