In Mario + Rabbids - Kingdom Battle beweist Luigi, dass er sich gerne einer Trendwelle anschließt. Ubisoft stellt in einem neuen Video den Bruder von Mario vor und bei Sekunde 25 zeigt der Mützenträger, dass er den "Dab" verinnerlicht hat:

Für all diejenigen, die gerade ein wenig auf dem Schlauch stehen: Dab ist eine Art Tanzpose, bei der die jeweilige Person ihren Kopf senkt und gleichzeitig einen Arm hebt. Mit dem Ellenbogen des anderen Arms wird hingegen eine Haltung eingenommen, als ob die Person gerade ihr Gesicht dahinter verstecken möchte. Vor allem unter Jugendlichen und jungen Personen ist der Dab recht beliebt.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792372621

In Mario + Rabbids - Kingdom Battle schließt sich Luigi deshalb an und zeigt, dass er ganz hip und modern unterwegs ist. Ob das auch für das Spiel selbst gilt, erfahrt ihr derweil im Test "Mario + Rabbids - Kingdom Battle: Hasenwahn im Pilz-Königreich".

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Nintendo-Charakter in einem Spiel den Dab ausführt. Schon zuvor hat Donkey Kong in Mario Kart 8 - Deluxe während das Fahrens die Pose eingenommen, um seine Stärke zu demonstrieren.

Frischer Ansatz in der Welt von Mario und Peach: Die Rabbids von Ubisoft sind in das Königreich eingedrungen und haben sich in zwei Lager aufgeteilt. Zeit für Nintendos Charaktere zusammen mit den freundlichen Hasen die Eindringlinge loszuwerden.