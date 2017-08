Wenn Link und Adventure Time Liebe machen: Diesen gamescom-Geheimtipp müssen wir euch noch präsentieren, auch wenn die Messe längst rum ist.

Zugegeben: So ganz überraschend war es nicht, dass wir am Devolver-Stand was feines präsentiert bekommen. Immerhin hat der Indie-Publisher schon mit Schmankerln wie Hotline Miami, Luftrausers oder Broforce Geschmack bewiesen. Trotzdem waren wir freudig erregt, mit The Swords of Ditto ein gewitztes Action-Rollenspiel zu entdecken, das sehr an Zelda erinnert, ohne ein müder Abklatsch zu sein:

Für genügend Eigenständigkeit sorgen neben dem zuckersüßen Grafikstil vor allem der Koop-Modus für zwei Spieler und das motivierende Feature, dass sich die Stimmung in der zufallsgenerierten Welt bei jedem neuen Durchgang ändert - je nachdem, ob ihr davor siegreich wart oder versagt habt. Wer mit dem Genre etwas anfangen kann, sollte das kleine, aber feine Abenteuer unbedingt im Blick behalten, das Anfang 2018 für PC und PS4 erscheinen soll.

Indie-Liebhaber (nicht zu verwechseln mit Indy-Liebhabern, aber auch die dürfen einen Blick riskieren), die nicht so lange warten wollen, klicken sich flink durch unsere Liste mit schon erhältlichen Perlen, die wir ebenfalls alle wärmstens empfehlen!