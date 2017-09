So eine realistische Skyrim-Rüstung habt ihr noch nie gesehen

Wer in The Elder Scrolls V - Skyrim ohne Drachenrüstung aus dem Haus geht, hat jegliche Kontrolle über sein Leben verloren. Schade, dass dafür allerdings Schmiedekunst auf Level 100 erforderlich ist sowie alle Perks auf dem Weg zur schweren und leichten Rüstung.

Damit ihr diese Rüstung in Skyrim schmieden könnt, braucht ihr außerdem Leder, Lederstreifen und Eisenerz. Ohne Drachenschuppen oder Drachenknochen geht aber natürlich nichts – in Skyrim nur eine Herausforderung an eure Fähigkeiten, in der Realität macht euch aber die Evolution einen Strich durch die Rechnung.

Wir wissen deshalb nicht, wie zur Hölle Starkfelt17 an Drachenknochen gekommen ist (eventuell hat er auch einfach getrickst und ist auf alternative Materialien ausgewichen), aber viel Liebe zum Detail und mit einem enormen Zeitaufwand war seine Drachenrüstung nach über drei Monaten fertig:

In unserer Bildergalerie findet ihr noch mehr Bilder von der Drachenrüstung und dem aufwendigen Weg von der wahnwitzigen Idee bis hin zum beeindruckenden Ergebnis:

Hier die komplette Bauanleitung auf Imgur, falls ihr auf den Geschmack gekommen seid.

