Im neuen Bewegtmaterial zu Super Mario Odyssey zeigt das Nintendo-Maskottchen Mario ungewöhnlich viel Haut – ein Umstand, der in den sozialen Netzwerken für wahre Freude gesorgt hat. Fans und Spieler lassen ihrer Kreativität bereits freien Lauf.

Im Rahmen der gestrigen „Nintendo Direct“-Präsentation hat Nintendo neue Spielszenen aus dem kommenden Super Mario Odyssey gezeigt. Dabei wurden auch neue Welten wie das Polar- und das Küstenland vorgestellt. Letzteres ist ein paradiesischer Strand am blauen Meer. Und im Video hat Mario hier ein ganz besonders passendes Outfit gewählt – nämlich gar keines.

Ganz recht: Ist der ehemalige Klempner sonst ja in Blaumann und Pullover unterwegs, wird es in Super Mario Odyssey möglich sein, Mario bis auf die gepunktete Badeshorts (und die überlebenswichtige Mütze natürlich) zu entkleiden. Und das sorgt im Internet bereits für entzückte Reaktionen, einige derer die englischsprachige Webseite Kotaku zusammengestellt hat.

„Okay Nintendo, wir haben's kapiert“, schreibt ein Nutzer dem eine auffällige Parallele zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild aufgefallen ist.

Ein anderer merkt an, dass dies das erste Mal ist, dass wir Marios Nippel in Spielgrafik zu sehen bekommen.

Einer stellt die wirklich wichtigen Fragen: „Werden Marios Nippel auf Instagram gelöscht?“

Ein weiterer hat dem Rohrverleger einen neuen Job verschafft und ihn neben den Rettungsschwimmern von Baywatch platziert.

Super Mario Odyssey erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 exklusiv für Nintendo Switch

