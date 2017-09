The Onion Knights stürmen Steam - Wir verlosen 30 Keys!

Auf dem Smartphone und der PS4 bereits ein Hit, steht der "Tower Defense"-Spaß The Onion Knights ab heute auch für PC-Spieler auf Steam bereit. Das feiern wir mit der Verlosung von 30 Keys für die „Definitive Edition“

Das perfekte Spiel für Zwischendurch gibt es seit heute auch für PC-Spieler: In The Onion Knights verteidigt ihr euer Schloss in hübscher Grafik gegen Welle um Welle anstürmender Gengnerscharen. Dazu stehen drei legendäre Ritter und verschiedene Helden zur Verfügung, mit deren Hilfe und Spezialfähigkeiten die Gegnerhorden zurückgeschlagen werden. Mit Erreichen höherer Levels werden die im Spiel vorhandenen besonderen Gegenstände und die perfekte Abstimmung zwischen Rittern und Helden zur taktischen Herausforderung und Notwendigkeit.

Die „Definitive Edition“ für PC-Spieler

Der größte Unterschied der Steam-Version zum mobilen Vorgänger: The Onion Knights – Definitive Edition kostet einmalig 9,99 Euro und kommt in der Folge ganz ohne weitere Ingame-Käufe aus. Und noch bis zum 21. September gibt es beim Kauf satte 20 Prozent Rabatt, so dass unterm Strich lediglich 7,99 Euro für das "Tower Defense"-Spektakel fällig werden.

Wer ein wenig Glück hat, darf das Spiel vielleicht bald kostenlos anspielen, denn wir verlosen 30 Steam-Keys für The Onion Knights – Definitive Edition. Alles was ihr dafür tun müsst, ist uns eine E-Mail mit dem Betreff „Zwiebelritter“ an aktion@spieletipps.de senden und uns darin verraten, auf wie vielen Schlachtfeldern ihr in der PC-Version gegen Gegnerwellen antreten könnt.

Einsendeschluss ist der 17.09.2017, 23:59 Uhr. Unter allen korrekten Antwort-Mails losen wir 30 Gewinner aus.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Wir drücken die Daumen!