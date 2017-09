Ja, das klingt erst einmal abwegig. Aber: Wenn ihr überlegt, dass Bethesda momentan neben Skyrim auch Doom und Wolfenstein 2 auf der Switch rausbringt und es sogar schon Gerüchte zu Fallout 4 für Nintendos Konsole gibt ... dann hört sich das doch gar nicht mehr so unmöglich an, oder.

Das findet zumindest der Negoaf-User namens Tahnit und spekuliert munter los - und schon ist ein neues Gerücht entstanden. Seine Argumente:

Nintendo sagt Retro ist nicht der Entwickler von Metroid Prime 4, sondern ein anderes Studio Doom und Wolfenstein 2 kommen beide auf die Switch Bethesda sagt, sie arbeiten an einem unangekündigtem Spiel und niemand weiß, was es ist Es könnte Metroid Prime 4 sein

Was haltet ihr davon? Ist es möglich, dass Bethesda oder einer der Entwickler wie Arkane Studios oder id Software an Metroid Prime 4 arbeiten? Schreibt es in die Kommentare!