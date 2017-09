Die Fußballsaison steht vor der Tür: PES 2018 ist schon da und überzeugt im Test "PES 2018: Freudenfest für Fußball-Taktiker", Fifa 18 braucht noch ein paar Tage. Um perfekt für das eine oder andere Spiel vorbereitet zu sein, veröffentlicht Sony am 29. September einen neuen Dualshock-Controller, der passenderweise im Fußball-Design gehalten ist.

Farblich entspricht der neue Controller einem typischen Blauton, während die Verzierungen den Fußball-Geist wecken sollen. Auf dem Touchpad sind Strafraumlinien abgebildet, während euch links ein paar Spielzüge mit PlayStation-Symbolen ins Auge springen und rechts das PlayStation F.C. Logo prangt. Erhältlich ist der Controller ab dem 29. September und erscheint somit zeitgleich mit Fifa 18.

Ob das Design des "PlayStation F.C."-Controllers besser ankommt, als das kürzlich vorgestellte "Destiny 2"-Design bleibt vorerst abzuwarten. In beiden Fällen gibt es jedoch bereits Kommentare, die die reine Farbe an sich ganz ansehnlich finden, aber sich an den zusätzlichen Verzierungen ein wenig stören.

Wie seht ihr das? Gefällt euch der Controller so wie er ist oder würdet ihr auch liebend gerne Veränderungen vornehmen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Egal ob Dualshock-, Xbox- oder sonstige Controller: Es gibt viele unterschiedliche Wege das Eingabegerät zu halten. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die interessantesten Fälle vor.