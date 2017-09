Zoff und Beef: Achievements, Trophies - Braucht man sowas?

Quelle: PlayStation.Blog

Warum mir Spiele ohne Achievements keinen Spaß (mehr) machen

Plattformen, wie das PlayStation Network oder Steam, bieten euch eine Möglichkeit, euch und euren Freunden zu zeigen, wie gut ihr in einem Spiel seid oder welche schwierigen Aufgaben ihr geschafft habt. Trophäen oder Achievements. PlayStation sagt so schön: "Because everyone should know how awesome you are", zu Deutsch: "Weil jeder wissen soll, wie toll du bist."

Wahrscheinlich teile ich eine eher unbeliebte Meinung: Ohne Achievements zu zocken, macht mir bei weitem weniger Spaß als mit. Das wurde mir erst richtig klar, nachdem ich las, dass ein Achievement-System für die Switch in Arbeit sein könnte und dachte: "Na endlich, wurde aber auch mal Zeit."

Aber weshalb? Schließlich kann ich mir von meinen Erfolgen und Trophäen weder ein Eis kaufen, noch irgendetwas spannendes im Spiel freischalten. Die Erklärung ist relativ simpel und das oben erwähnte Zitat trifft es ganz gut: Weil "jeder wissen soll, wie toll ich bin".

Es ist einfach ein Ansporn, zu sehen, wer von meinen "PlayStation Network"-Freunden wie viele Trophäen hat, oder welche schwierigen Aufgaben sie gemeistert haben. Und auch wenn keiner meiner Freunde dieses Spiel besitzt, schaffe ich dadurch einen Ansporn für mich selbst und habe länger Spaß an einem Spiel. Eventuell spiele ich es auf eine andere Weise noch einmal durch. Ohne Trophäen habe ich diesen Anreiz einfach nicht, das Spiel nochmals kennen zu lernen. Ich brauche einfach diesen Konkurrenzkampf. Und das Gefühl, eine Errungenschaft zu haben, die eventuell ein Bruchteil der Spieler hat, fühlt sich irgendwie befriedigend an.

Als ich mit dem Zocken angefangen habe, gab es nicht wirklich ein Achievement-System. Selbstverständlich hatte ich trotzdem Spaß an den Spielen. Allerdings kann man auch nicht etwas vermissen, das man nicht kennt. Das Achievement-System ist zusammengefasst eine Bereicherung für mich und die Trophäen geben mir eine leichte Anerkennung.