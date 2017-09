Wie würde wohl ein Beat‘ em Up im Counter-Strike: Global Offensive-Universum aussehen? Ein YouTube-Video gibt die Antwort.

Die Counter-Strike-Reihe ist seit ihrem Beginn schon Inspiration für viele unterschiedliche Team-Shooter gewesen. Durch seine starke Einbindung der Community und der Möglichkeit das Spiel zu modifizieren, bleiben die Spiele auch heute noch aktuell. Auch heute noch gibt es einige Geschichten, über Counter-Strike, die ihr bestimmt noch nicht kennt. Fast alle Mods belassen Counter-Strike jedoch bei dem, was es ist – ein Ego-Shooter. Doch wie würde sich Counter-Strike: Global Offensive eigentlich als Prügelspiel spielen?

Mit M4 und Handgranate in den Nahkampf

Diese Frage hat sich anscheinend auch der YouTuber Chris Le gestellt. Dieser hat ein Video veröffentlicht, welches den Shooter als waschechtes Beat ‘em Up zeigt. Stark von Street Fighter und Tekken inspiriert, starten die Spieler in der Charakterauswahl und wählen im Anschluss ihre Waffen für den Kampf aus. Nach der Wahl der Kampfarena, die natürlich eine Karte aus CS:GO repräsentiert, geht es auch schon los. Die beiden Kontrahenten schenken sich nichts. Nicht nur mit dem Messer wird gekämpft, sondern auch Sturmgewehre und Pistolen kommen zum Einsatz. Wer sich in Counter-Strike auskennt, dem wird sicherlich auffallen, wieviel Wert Chris auf die Ähnlichkeit zum Original gelegt hat. Seien es nun die Sounds der Waffen, oder auch die getreue Nachstellung von Dust 2.

Alle, die sich jetzt fragen wo sie die Mod herunterladen können, müssen wir leider den Wind aus den Segeln nehmen. Das Video ist leider nur eine Animation. Insgesamt hat Chris Le knapp 2 Monate daran gearbeitet. Aber, wer weiß! Vielleicht findet sich ja ein begabter Modder, der die Idee im Spiel umsetzt.

