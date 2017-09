Seit heute ist Marvel vs. Capcom - Infinite für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Während das Spiel im Test "Marvel vs. Capcom - Infinite: Kloppen ohne X-Faktor" durchaus zu überzeugen weiß, zeigt die Collector's Edition des Spiels ihre enttäuschende Seite. Im Fokus stehen die sechs Infinity Steine, die ein wenig vom Promomaterial abweichen, aber seht doch selbst:

Von den einst mächtigen Edelsteinen des Marvel Univerums, die in den Werbevideos zuvor als eines der Highlights der Collector's Edition beworben worden sind, sind am Ende nur sechs Eier übrig geblieben. Das Internet weiß sich jedoch über die Enttäuschung hinwegzuhelfen:

Dieses Video zu Marvel vs. Capcom - Infinite schon gesehen?

Marvel Vs Capcom Infinite Collectors Edition pic.twitter.com/xs6PdCVg6x — Pixelbuster (@PixelMatt64) 15. September 2017

Immerhin die Beleuchtung funktioniert, auch wenn das dem Gesamtprodukt nur wenig hilft. Zusätzlich können die Steine nicht aus der Verpackung entnommen werden.

Die weiteren Gegenstände der Collector's Edition, darunter die vier Statuen von Chun-Li, Mega Man, Iron Man und Captain Marvel sollen hingegen ansehnlich ausfallen. Den faden Beigeschmack der enttäuschenden Infinity Steine können sie jedoch nur bedingt überdecken.

Ein Star-Ensemble gegen ein anderes: In Marvel vs. Capcom - Infinite treffen bekannte Videospielcharaktere auf zahlreiche Superhelden. Wer aus welchem Lager dabei ist, stellen wir euch in der Bilderstrecke vor.