Mitarbeiter der Müllabfuhr haben oft einen Knochenjob. Lange Arbeitszeiten und schwere körperliche Arbeit gehören hier zur Tagesordnung. Doch ab und an findet man so auch den ein oder anderen Schatz.

So auch TrashM4N. Dieser hat auf einer seiner Fahrten eine funktionsfähige PS4 aus dem Müll gefischt. Das Ganze hat er auch noch live auf Twitch gestreamt, sodass ihr euch hier die Aufzeichnung angucken könnt. Neben der Playstation 4 Slim fand TrashM4N auch noch ein paar dazu passende Kabel und zwei Controller – das volle Paket also.

Konsole läuft tadellos

Nachdem er seine Tour beendet hatte, fuhr er nach Hause, um die Konsole auf ihre Funktionalität zu prüfen. Entgegen aller Erwartungen lief die Konsole einwandfrei! Nach dem Starten fiel TrashM4N auf, dass noch ein PS Plus - Account mit der PlayStation 4 verknüpft war. In den Account-Einstellungen bemerkte er, dass noch die Option für die automatische Verlängerung des PS Plus - Abos aktiviert war und schaltete diese anschließend ab.

