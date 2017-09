Die "Silent Hill"-Reihe gehört zu den Urgesteinen der Horror-Spiele und steht unter anderem für eine breite Auswahl an wahnwitzigen Figuren beziehungsweise Monstern, die euch wirklich das Fürchten lehren. Was ist aber, wenn es im Originalspiel noch mehr davon geben würde? Der Modder roocker666 hat sich an die Arbeit gemacht und liefert das Grauen aus den Dateien.

In den Spieldateien haben sich tatsächlich sechs Kreaturen versteckt, die im Spiel selbst keinen Auftritt haben und möglicherweise während der Entwicklung verworfen sind. Nichtsdestotrotz hat es der Modder geschafft, die Kreaturen mit den Dateinamen FRG, EI, MKY, OST, BTFY und SNK in das Spiel zu laden. Das Ergebnis hat ihm anschließend gruselige Monster präsentiert, die durchaus zum Spiel gepasst hätten.

Besonders spannend ist der Umstand, dass die Monster offenbar seit bald zwanzig Jahren nicht entdeckt worden sind. Silent Hill ist 1999 für PlayStation erschienen und erst jetzt hat sich jemand die Mühe gemacht, einen Blick hinter die Kulissen des Horrorspiels zu werfen.

Ob sich Hersteller Konami in naher Zukunft noch einmal Silent Hill widmet, ist unsicher. Seit der Einstellung von Silent Hills, steht die Reihe vor dem kompletten Aus.

Silent Hill ist nicht die einzige Videospiel-Serie, die auf der PlayStation ihren Anfang genommen hat. Die erste Konsole von Sony war Zuhause für zahlreiche Spielereihen, die noch heute Kultstatus genießen.