Auf die Leinwand: All diese Spiele sind für Verfilmungen im Gespräch

Große und bekannte Namen wie Assassin's Creed, Tomb Raider oder Resident Evil auch abseits von PC und Konsole auf der großen Leinwand vorzufinden, ist heutzutage nicht weiter überraschend. Aber was ist zum Beispiel mit dem Klassiker Rampage? Wer würde auf die Idee kommen, sowas zu verfilmen? Tatsächlich hat das jemand getan und auch noch prominent besetzt.

Tatsächlich gibt es zurzeit mindestens 65 Filmprojekte, die auf Videospielen basieren. Die haben wir für euch mal genau unter die Lupe genommen. Schaut mal in die Gallerie! Wir wünschen euch schon mal viel Spaß beim Ungläubig-aus-der-Wäsche-schauen.

Und? Habt ihr auch an der einen oder anderen Stelle ungläubig mit den Ohren geschlackert? Uns hält das Thema in der Redaktion ganz schön auf Trab und wir würden wirklich gerne wissen, was euch besonders abstrus - oder aber spannend vorkam! Lasst es uns in den Kommentaren wissen.