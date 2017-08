Was ich sehr gut gelöst finde: Neueinsteigern stehen erst einmal nur ein paar wenige dieser Beschwörungsarten zur Verfügung. Um beispielsweise ein Monster mittels „Sozialer Punkte“ erschaffen zu können, muss man mit anderen Spielern interagieren. Die besseren Beschwörungs-Items erhält man erst, wenn man bestimmte Events abschließt, Gebiete freischaltet oder Bosse besiegt. Man wird also nicht gleich zu Beginn von Optionen und Möglichkeiten erschlagen, sondern behutsam an sie herangeführt. Wirklich clever.

Ich fühlte mich jedenfalls sofort motiviert, ausgiebig in den zahlreichen Tipps & Tricks-Videos auf YouTube zu wühlen, weil ich so schnell wie möglich eine der heftigeren Beschwörungen durchführen und an besonders starke Monster gelangen wollte. Dabei wurde mir aber vor allem eines klar: Es bringt nichts, sich selber unter Druck zu setzen. Wer sich nur auf schnelle Erfolge versteift, beraubt sich der wichtigsten Sache: Spielspaß! Wenn Ihr einfach spielt und Spaß habt, kommen Fortschritt und Erfolg ganz automatisch.